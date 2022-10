Dodici reti in dieci incontri con il Viktoria Plzen sui 68 totali in Champions League. Sono i numeri di Edin Dzeko, in generale e contro i cechi. E sono gol dal peso specifico importante. Quelli di ieri, infatti, "fanno il paio con la doppietta della scorsa stagione, rifilata allo Shakhtar, sempre a San Siro. I due gol che hanno permesso all’Inter di qualificarsi agli ottavi di Champions League dopo un decennio di assenza. Il bosniaco ci mette sempre la firma quando conta", commenta Tuttosport.