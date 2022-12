Denzel Dumfries sembra ormai diventato l'obiettivo primario di Beppe Marotta e Piero Ausilio per riequilibrare il bilancio dell' Inter . "C’erano pochi dubbi - scrive oggi su Tuttosport -. Le frasi di Pimenta non fanno altro che confermarlo e allo stesso tempo non possono che fare felici i dirigenti nerazzurri che per cedere il loro esterno hanno in mente una valutazione assolutamente importante". Il riferimento è alla battuta di ieri dell'agente che si è augurata di non veder schizzare il valore dell'olandese, perché questo renderebbe più difficile un trasferimento.

L'estate scorsa sarebbero bastati 40-45 milioni, oggi la quota è salita a 60, grazie anche alla prestazione contro gli Stati Uniti. "Fra i big della rosa nerazzurra, nel caso non si riuscisse ad arrivare all’obiettivo con altre uscite (Gosens? Correa? Alcuni fra i giocatori in prestito?), il nome di Dumfries è quello probabilmente meno doloroso per il club e per lo stesso Inzaghi. La vetrina Mondiale potrebbe convincere alcuni club, fra i quali il solito Chelsea, a provare il blitz già a gennaio. L'Inter vorrebbe confezionare l'operazione il prima possibile, per evitare di trovarsi a maggio con l'acqua alla gola, ma non sarà semplice, in caso di offerte, chiedere agli acquirenti di staccare un assegno e aspettare giugno per accogliere il giocatore".