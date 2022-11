Continua la ridda di nomi attorno al mercato dell'Inter, particolarmente per quel che riguarda il settore esterni. Tuttosport torna oggi sull'interesse dei nerazzurri per Antonee Robinson. Promosso a pieni voti da Piero Ausilio, il calciatore statunitense di passaporto inglese in forza al Fulham dovrebbe partire la prossima estate in mancanza di un rinnovo di contratto (in scadenza nel giugno 2024). Valutazione: 20 milioni, ma senza il prolungamento saranno meno. Difficile il prestito con diritto di riscatto, come formula. L'Inter spera però di incassare da una cessione, che potrebbe essere (a non meno di 20-25 milioni) quella di Robin Gosens. Difficile però che il tedesco parta a meno che non sia lui a chiedere di andare via.