Dopo i sei derby consecutivi, l'Inter stasera ha la possibilità di conquistare un altro record storico, vincendo il settimo confronto consecutivo. Visti i numeri di entrambe, alla 'notte del giudizio' - come lo definisce Tuttosport - la squadra di Simone Inzaghi arriva col vento in poppa. Un dato che risulta un "po' urticante per Inzaghi, il cui sano realismo ha inchiodato tutti con i piedi per terra" si legge.

I campioni d'Italia hanno giocato un giorno dopo rispetto al Milan e sono stati pure costretti a prolungare di una notte la permanenza a Manchester, facendo dunque slittare il primo allenamento per preparare la gara di stasera a venerdì. Per ciò la rifinitura di stamattina non sarà una "banale sgambata", al contrario, Inzaghi "attenderà fino all’ultimo per sciogliere i dubbi che risiedono soprattutto nelle corsie laterali con Denzel Dumfries serissimo candidato alla prima gara da titolare in stagione e Dimarco che scalpita per riprendere il posto dopo l’infortunio patito a Monza che già gli ha fatto saltare la serata di gala a Manchester".

Difficile pensare che il capitano, partito dalla panchina col City, patirà la stessa sorte, anche "perché queste sono le sue partite. Piuttosto un possibile ballottaggio a sorpresa potrebbe esserci sempre in attacco ma tra Marcus Thuram e Mehdi Taremi" scrive sicuro il quotidiano torinese che dell'esame di Machester dell''iraniano parla di esame superato a pieni voti "per la capacità di legare i reparti e la grande intelligenza tattica nell’interpretare le varie fasi all’interno della partita", ma anche in questo caso la titolarità passa dall'allenamento di rifinitura di stamattina.