Non solo lo 0-3 subito dall'Inter, ma pure l'ennesimo infortunio da incassare. E non è un infortunio banale, sia per l'entità che per il protagonista in questione. Juric accusa lo stop di Perr Schuurs: ginocchio ko dopo uno spalla a spalla a metà campo con Calhanoglu.

"Il ginocchio ha avuto una torsione anomala. Immediatamente il numero 3 granata ha chiesto il cambio ed è uscito in lacrime, in barella, tra gli applausi di tutto lo stadio e anche dei suoi compagni (Sanabria ha sospeso il proprio riscaldamento e anche lui si è unito all’ovazione dei tifosi) - racconta Tuttosport -. Oggi si sottoporrà agli esami che chiariranno meglio l’entità dell’infortunio ma si teme che possa arrivare l’esito peggiore: la lesione del legamento crociato, un infortunio che rischierebbe di mettere la parole fine alla sua stagione".