Tuttosport torna sulla situazione di Gianluigi Donnarumma, accostato nelle ultime settimane all'Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano, il club nerazzurro studia il post Sommer e finora Martinez non ha convinto Inzaghi, che lo ha schierato soltanto in Coppa Italia.

Le trattative per il rinnovo non decollano e Luis Enrique ha spesso alternato lo stesso Donnarumma a Safonov. La priorità, si chiude l'articolo tra il serio e il faceto, è lavorare sotto traccia.