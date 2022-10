Uno dei giocatori più in forma nell'Inter è Federico Dimarco. Ha giocato un'altra grande partita contro il Viktoria Plzen ed è una gradita sorpresa per Inzaghi. Per contro, la sua esplosione ha mandato indietro nelle gerarchie Gosens. "Il tedesco si aspettava di giocare dal primo minuto contro i cechi ed è rimasto male per l’ennesima panchina. Più che altro l’ex Atalanta non capisce perché ci sia (stata) una rotazione continua di praticamente tutto il gruppo nerazzurro, mentre lui sia partito dall’inizio solo a Lecce, con il Bayern Monaco e all’andata contro il Viktoria - si legge su Tuttosport - L’esterno pensava che la rete col Barcellona sarebbe potuta diventare quella della sua personalissima svolta a Milano. Adesso invece teme di perdere il Mondiale nonostante il suo nome sia nell’elenco dei pre-convocati per il Qatar. E una sua partenza a gennaio, destinazione Bundesliga, da possibile è ora altamente probabile".