Serve un difensore subito, in casa Inter. Una necessità per rinforzare l'assetto dei nerazzurri pronti a competere ancora una volta per primeggiare nel campionato italiano. L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sul mercato difensivo: "De Vrij piace a Psv e Al Ittihad. Con l'offerta giusta i nerazzurri possono cederlo. Per sostituire Buchanan il preferito è Mario Hermoso", evidenzia il quotidiano torinese, che lancia due dubbi dirigenziali: "Il primo è relativo all'età (29 anni), il secondo sui costi (5 milioni d'ingaggio). L'Inter ha seguito anche Bijol e Danso".