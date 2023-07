C'è anche un difensore tra gli obiettivi dell'Inter in queste calde settimane di mercato. E il mirino nerazzurro è puntato sull'Atalanta: Tuttosport elenca i nomi di Demiral, Toloi e Palomino (su quest'ultimo c'è anche il Cagliari) per completare il pacchetto arretrato. Il quotidiano sportivo torinese fa poi brevemente il punto anche sul sesto centrocampista. "Continua a piacere Samardzic dell'Udinese che pare interessata a Esposito. L'attaccante potrebbe essere una contropartita, così come Fabbian, però solo in prestito", si legge.