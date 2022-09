Una delle critiche mosse a Simone Inzaghi , anche nella giornata di oggi sui quotidiani, è di aver abusato dei cambi di posizione durante la partita per i suoi giocatori, sballottati da una zona all'altra del campo. A Udine, spiega Tuttosport , il tecnico ha modificato "la composizione del trio difensivo ben quattro volte nell’arco dei novanta minuti: Skriniar-Acerbi- Bastoni i tre titolari, quindi dal 31’ del primo tempo al 22’ della ripresa Skriniar-Acerbi-Dimarco, poi D’Ambrosio -Skriniar-Acerbi fino al 35’ del secondo tempo quando è subentrato De Vrij (protagonista in negativo nella sconfitta) ad Acerbi con la linea composta così da D’Ambrosio-De Vrij-Skriniar".

Alla prima giornata a Lecce, ad esempio, il tecnico aveva tolto solo Skriniar al 42' per inserire Correa. "I tanti stravolgimenti - si legge ancora - hanno finito probabilmente per aumentare l'instabilità di una squadra che, ora più che mai, avrebbe bisogno di certezze. Inzaghi in tutte e nove le gare stagionali ha utilizzato i cinque cambi e su 45 sostituzioni totali ben 10 hanno riguardato i difensori centrali, dunque il 22%".