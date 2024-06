Dopo una prima parte di calciomercato che ha visto l'Inter completare i colpi Zielinski, Taremi, Martinez e i rinnovi con i vari Barella e Lautaro, il club di Viale della Liberazione "è pronta a entrare nella seconda fase della sua campagna acquisti". Una seconda parte "dedicata alla strategia per riuscire ad arrivare ad Albert Gudmundsson". Non ha dubbi in tal senso Tuttosport che fa dell'islandese l'obiettivo di mercato dei campioni d'Italia. Per arrivare al centravanti del Genoa però la strada è un tantino tortuosa, sicuramente lunga.

Per arrivare al ventisettenne islandese, Marotta and co devono prima piazzare in uscita diversi giocatori "per creare lo spazio per le varie liste Serie A e Uefa, ma soprattutto incassare i soldi necessari per presentarsi dal club rossoblù e formulare l’offerta giusta". Il Grifone non lo tratterrà, né però lo svenderà. "L'Inter sa di avere il gradimento dell'islandese - si legge ancora su TS - e quindi pensa di poter avere il tempo per cedere giocatori e poter poi trattare col Genoa. Nella lista degli esuberi compaiono i nomi di Correa, Radu, Agoume e Vanheusden, e giovani da piazzare in prestito o a titolo definitivo con diritto di recompra (Filip Stankovic, Oristanio, Satriano, Sebastiano e Francesco Pio Esposito) e Arnautovic".