Cristiano Giuntoli e Adriano Galliani si sono visti ieri a Milano, secondo quanto riportato da Tuttosport, per parlare del futuro di Michele Di Gregorio. Secondo il quotidiano, infatti, l'estremo difensore ha detto no al Newcastle a gennaio nonostante un'offerta da 20 milioni di euro. Per questo il Monza chiede la stessa cifra oppure 15 più bonus (in alternativa una contropartita tecnica).

I bianconeri vorrebbero affiancare Di Gregorio a Sczcesny per il prossimo anno, considerando anche che il polacco è in scadenza nel 2025. Possibile che i dialoghi si estendano anche ad Andrea Colpani, che piace molto ai bianconeri.