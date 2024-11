Oggi il campionato contro l'Udinese, martedì sera la sfida in Champions League contro il Lilla. I due impegni che attendono la Juventus e il match contro i francesi spingono Tuttosport ad un breve focus su Jonathan David, stella della squadra francese corteggiato anche dall'Inter per la prossima stagione: ieri il canadese è salito a quota 12 gol dopo la rete contro il Lione e resta "un obiettivo forte di mercato della Juve (e non solo) per la prossima estate", quando andrà via a parametro zero.