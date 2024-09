Jonathan David sarà probabilmente uno dei giocatori più importanti tra i parametri zero del prossimo giugno. In un'intervista a The Athletic, l'attaccante ha fatto intendere di essere ancora in trattative col Lille per il prolungamento, ma la sua scelta sembra in realtà diretta verso lo svincolo.

Tante le squadre che proveranno ad arrivare al giocatore, che l'estate scorsa costava ancora una cinquantina di milioni di euro, nonostante un solo anno di contratto. Secondo Tuttosport le società interessate sono quelle di Premier League, con il Chelsea in testa, ma anche Intere Juventus. Il calciatore ha fatto capire di essere aperto ad ogni campionato, compresa quindi la Serie A. Un messaggio che Inter e Juve dovranno cogliere: possibile si vada verso un nuovo duello di mercato.