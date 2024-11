Un altro possiible derby d'Italia di mercato tra Inter e Juventus. Si prospetta, secondo Tuttosport, tra Inter e Juventus per Jonathan David, in scadenza al prossimo 30 giugno. L'attaccante continua a segnare, 13 reti in 19 presenze finora quest'anno, e nel faccia a faccia in Champions ha stregato i dirigenti bianconeri che già lo apprezzano da tempo.

Anche Piero Ausilio ha sondato il terreno da tempo e nelle scorse settimane ha avviato i dialoghi con l'agente del centravanti (Nick Mavromaras). La richiesta dell'entourage è un ingaggio da 6 milioni di euro l'anno per cinque stagioni più un pacchetto in doppia cifra tra commissioni e bonus alla firma.

Sulle tracce del giocatore ci sono anche Aston Villa, Chelsea, Arsenal e Liverpool, mentre il Barcellona ha visionato il calciatore ma non ha affondato il colpo.

All'Inter il canadese potrebbe trovare più concorrenza, a meno di offerte per Thuram, mentre alla Juve c'è l'amico Weah, ex compagno di David a Lille. Improbabile, ad oggi, il rinnovo col Lille.