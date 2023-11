Il ruolo all'Inter di Matteo Darmian sta diventando sempre più centrale. Il difensore ha un contratto in scadenza nel prossimo giugno, ma come spiega Tuttosport il club ha tutta l'intenzione di esercitare la clausola per l'estensione di un altro anno o addirittura di trattenere il giocatore proponendo un rinnovo biennale, viste le prestazioni costantemente di alto livello fornite nella sua avventura a Milano.