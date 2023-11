Tra i rinnovi di contratto di cui si parla in queste settimane c'è quello di Matteo Darmian. Secondo Tuttosport il prolungamento dell'accordo oggi in scadenza nel 2024 arriverà presto, dato che il club ha assolutamente intenzione di attivare la clausola unilaterale di rinnovo inserita dopo l'ultima firma.

Il calciatore è entusiasta di proseguire e lo stesso vale per la dirigenza, che prese Darmian dal Parma in mezzo allo scetticismo generale e oggi si ritrova in mano un elemento fondamentale, un leader silenzioso in campo e fuori che non ha fatto rimpiangere Skriniar lo scorso anno e ora prenderà probabilmente il posto di Pavard per qualche tempo.