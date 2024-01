Da polemiche a causa del VAR a polemiche a causa del VAR. Da Monza-Inter dello scorso anno diretta da Sacchi fino a Monza-Inter di questa sera, ancora da giocare e all'indomani di una turbolenta settimana, la squadra di Simone Inzaghi torna in casa dei cugini brianzoli, dove lo scorso anno di questi tempi propiziava un periodo di flessione come ricorda Tuttosport che sottolinea: "L’autorete di Dumfries al minuto 94 diede il via a un periodo di crisi conclusosi, caso vuole, proprio dopo la sfida di ritorno col Monza (0-1, 15 aprile) quando Inzaghi sembrava un 'dead man walking'". Da lì l'exploit della squadra che poi, il 10 giugno, si giocò una finale di Champions a Istanbul. Un percorso che "convinse pure l’ad Marotta, il più critico sull’operato dell’allenatore". Una decisione che ad oggi si è rivelata vincente, come dimostrano i numeri del girone d'andata: primo posto con 48 punti, miglior attacco, migliore difesa ed è stata in svantaggio soltanto allo Stadium contro la Juventus.

Juventus che la capolista incrocerà a breve, appuntamento al quale l'Inter si presenterà con una partita in meno "e con il serio rischio di affrontare il match da... cacciatore, per dirla alla Marotta, anziché da lepre". Ovvero da inseguitrice e non da inseguita, un problema che "potrebbe diventare marcato nel caso in cui l’Inter non dovesse battere il Monza, il che darebbe alla Juve già la chance dell’aggancio con una vittoria sul Sassuolo. A completare il quadro, in fatto che, dopo le fatiche d’Arabia (dove l’Inter si presenta da campione in carica e dovrà onorare l’impegno anche per cancellare il ricordo dell’eliminazione dalla Coppa Italia, altra competizione di cui era detentrice)".