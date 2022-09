"Un mese e mezzo da vera Inter per sfruttare poi il grande assist che arriverà dal Mondiale. Innanzitutto bisogna svoltare, ritrovare le antiche sicurezze, lasciarsi definitivamente alle spalle le scorie dello scudetto perso la scorsa stagione e ripartire, mostrando un atteggiamento differente, da Inter. Dopodiché la squadra nerazzurra avrà davanti a sé - come molte altre rivali - 43 giorni intensi con 12 gare da non sbagliare, perché dopo tre sconfitte in sette giornate di campionato e una in due di Champions, non saranno ammessi altri passi falsi". Lo scrive oggi Tuttosport, che evidenzia un potenziale vantaggio per Inzaghi, quello di avere diversi elementi che non andranno in Qatar. Una vera e propria squadra "titolare" a lavorare ad Appiano in vista della seconda fase della stagione.