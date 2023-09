L'analisi di Tuttosport dopo la partita contro la Real Sociedad non è completamente positiva per l'Inter. Anzi. "Da salvare c’è solo il risultato. Con sentiti ringraziamenti a Sommer, che con una miracolosa parata su Oyarzabal ha tenuto in piedi l’Inter, e Lautaro che - sul diagonale un po’ telefonato di Frattesi: «Era un tiro sbagliato, non un passaggio sono stato fortunato», ha ammesso l’interessato - si è fiondato come un avvoltoio segnando il sesto gol in stagione (rete numero 108 in nerazzurro) che ha portato in dote un punticino che, visto come si era messa, vale oro".

I nerazzurri superano così senza perdere una "trasferta-trappolone dopo la sbornia contro il Milan. Non era pronosticabile però il modo in cui si è sviluppata la gara: zero occasioni create fino al gol annullato per fuorigioco a Thuram sul filtrante di Carlos Augusto e una montagna di pasticci difensivi. Altra buona notizia della serata - oltre al colpo di coda di Lautaro - la Caporetto al Da Luz del Benfica con il Salisburgo. Ora l’Inter, battendo i portoghesi a San Siro il 3 ottobre potrà mettere in atto il piano di gestire le forze in Champions (alla luce di un girone che non pare esattamente infernale) per provare l’allungo in campionato".