Il campionato 2023-24 potrebbe vedere nell' Inter solo tre o quattro giocatori che facevano parte dell'undici tipo in grado di vincere lo scudetto sotto la guida di Antonio Conte . Ne scrive oggi Tuttosport . "Uno stravolgimento repentino generato ovviamente da diverse situazioni, in primis quella economica del club, che ha portato nelle settimane successive alla conquista del 19° titolo in Serie A all’addio del tecnico salentino e in successione alla perdita di tre colonne di quella squadra", ovvero Eriksen, Hakimi e Lukaku .

Nell'estate successiva è andato via Ivan Perisic, lo stesso farà quasi certamente Milan Skriniar. E' tornato Lukaku ma il suo futuro è ancora in bilico guardando al prossimo anno, mentre Handanovic e De Vrij sono in scadenza. All'olandese è stata fatta una proposta per il rinnovo, ma nel frattempo titolare non è più visto che Inzaghi oggi preferisce spesso Acerbi. Lo sloveno parlerà invece con il club nelle prossime settimane. "Calcoli alla mano, si evince come rimangano solo quattro giocatori dell’undici di Conte: Bastoni, Barella, Brozovic e Lautaro Martinez", è il conteggio fatto dal quotidiano.