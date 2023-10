Nessuna convocazione con la Colombia e dieci giorni di lavoro senza impegni extra per tornare ad alti livelli: questo l'obiettivo di Juan Cuadrado, reduce da uno stop di qualche settimana a causa della tendinite. "Di fatto Inzaghi ha perso subito l’alternativa a Dumfries, che ha dovuto giocare sempre, lasciando spazio in qualche occasione a Darmian - sottolinea Tuttosport -.

Il tecnico ha dunque dovuto fare a meno di un giocatore fortemente voluto per avere un’opzione tattica e qualitativa diversa all’olandese, visto che Cuadrado - 35 anni - non avrà più lo spunto in velocità dei bei tempi, ma possiede ancora quella capacità di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica che manca invece negli altri interpreti sulla corsia destra. In questi giorni Cuadrado sta svolgendo dei lavori personalizzati fra palestra e campo per migliorare gradualmente la condizione atletica e aumentare la brillantezza (Sensi è normalmente in gruppo, per Arnautovic terapie). L’obiettivo è portarlo se non al top, a qualcosa di molto vicino per la partita col Torino di sabato 21 ottobre".