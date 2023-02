Tra le contestazioni mosse al Stefano Pioli dopo il derby perso nettamente (al di là del punteggio) contro il Milan, una in particolare riguarda il mancato utilizzo di Leao dal 1', non solo per l'assenza dalla formazione di quello che probabilmente è il giocatore più forte, ma anche perché proprio dal lato del portoghese domenica sera c'era un altro calciatore sotto i riflettori, per motivi legati al mercato. "La decisione di tenere Leao in panchina nel derby di due giorni fa è stata accolta con un certo sollievo perché il portoghese avrebbe potuto mettere in crisi la vera incognita nerazzurra di domenica sera: Skriniar . Non tanto per questioni tecniche, ma per i risvolti psicologici legati alla presenza del difensore centrale da titolare in un derby a pochi giorni dalla certezza acquisita del suo passaggio al Psg a giugno (con il trasferimento sfumato per un soffio nelle ultime ore del mercato di gennaio).