Simone Inzaghi sta studiando l'Inter da presentare a Firenze domani sera per il recupero della gara contro la Fiorentina, sospesa per il malore occorso a Bove. Come riporta oggi Tuttosport, il tecnico non potrà contare su Correa (che dovrebbe tornare a disposizione per lunedì prossimo o al massimo per Juventus-Inter) e su Di Gennaro, oltre che su Zalewski, tesserato dopo il primo dicembre.

Ci sarà Dumfries, squalificato per la sfida successiva. Ieri a parte Zielinski per influenza, ma per domani dovrebbe tornare a disposizione. L'unico cambio di formazione rispetto al derby dovrebbe essere Bisseck per Pavard.