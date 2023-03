E' ormai una certezza, secondo Tuttosport , che Antonio Conte ha chiuso l'avventura al Tottenham ma bisogna capire con quali tempi. Può succedere ora oppure a fine stagione, ma in ogni caso "da giugno Antonio Conte sarà sul mercato, pronto ad accettare una panchina di Serie A con il non trascurabile dettaglio che il club interessato potrà sfruttare i vantaggi del “decreto crescita” pagandogli solo il 50 per cento dei contributi".

Inevitabilmente è partito anche il tam tam sul futuro. In primis riguardo all'Inter, dove le quotazioni di Simone Inzaghi sono in netta discesa. "C'è chi eccepisce perché tecnico e club non si sarebbero lasciati in armonia, ma la stessa cosa successe sempre alla Juventus (dove, peraltro, qualche spiffero sul suo ritorno lo si sente soffiare) e lo stesso Marotta non ci ha pensato troppo a ricucire il rapporto", riporta il quotidiano.

Tra le alternative anche la Roma, nel caso in cui Mourinho dovesse lasciare il club. "Ogni scelta, appunto, andrà comunque parametrata con la questione economica - si legge ancora - ma Conte è conscio per primo di non poter ambire a un ingaggio in stile Permier".