Antonio Conte e Beppe Marotta come Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Ad avanzare il paragone è Tuttosport, che per Conte è sempre "il direttore" e a cui il tecnico ha risposto ieri in conferenza stampa dopo che Marotta aveva dato il Napoli come favorito per lo scudetto.

Una discussione a distanza era già avvenuta sulla questione dei "retropensieri" sul Var dopo Inter-Napoli. Probabile ci si debba abituare a questo rimpallo, come riporta il quotidiano, tra gufate, provocazioni, accuse più o meno velate. Ci sarebbe anche Inzaghi, che sul capitolo "favorite" non si è mai sbilanciato, ma ha comunque rimarcato gli investimenti delle concorrenti.