Conti alla mano, "per Conte, il club nerazzurro ha speso circa 275 milioni per i giocatori della prima squadra, a cui vanno poi aggiunti altri 35 circa per giovani come Brazao o Agoume", con acquisti come Lukaku, Hakimi, Barella, Eriksen, Sensi, Lazaro, Pinamonti più Brazao e Agoume. Per Inzaghi gli acquisti sono valsi circa 100 milioni e sono stati Correa (32.6), Gosens (26.7), Dumfries (13.1), Asllani (14), il prestito di Lukaku (8), Dzeko (2.7), più Onana, Calhanoglu e Mkhitaryan a zero e Acerbi in prestito, lasciando andare Sanchez, Perisic, Vidal, Vecino, Ranocchia e Nainggolan.