Un nuovo inizio per Robin Gosens, che riparte con i botti e con un doppio obiettivo: "conquistare l’Inter e un posto al Mondiale con la Germania". Il gol del momentaneo 3-2 contro il Barcellona può rappresentare una svolta fondamentale, per il giocatore e la squadra. "Un po' come successo a Christian Eriksen contro il Milan" scrive Tuttosport che ricorda la pennellata su punizione nel derby di Coppa Italia che regalò all'Inter di Conte la semifinale. Una rete che consegnò di fatto all'ex Tottenham un scena da attore protagonista. La rete di Gosens "può dunque rappresentare l’illuminazione. Nella partita di domani contro la Salernitana infatti Simone Inzaghi dovrebbe puntare a sinistra proprio sul 28 enne, con la speranza che replichi, con maggiore minutaggio, quanto di buono fatto vedere al Camp Nou" è l'indicazione che dà a proposito delle possibili scelte di Inzaghi per domani contro la squadra di Nicola. Inizia per l'esterno tedesco una tornata di settimane decidive per l'ex Atalanta che si gioca la titolarità all’Inter e la riconferma a corte nerazzurra. "Se in precedenza Robin era condizionato da una condizione fisica da ritrovare e poi frenato da un punto di vista mentale, sia perché i risultati personali in campo non erano eccellenti come si auspicava, ora deve arrivare il momento della definitiva esplosione".