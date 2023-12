Tra le rivali dell'Inter per arrivare ad Andrea Colpani sta provando a farsi largo la Juventus. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui l'azzurro è da tempo un obiettivo dei bianconeri.

Piace anche all'Inter, come noto, ma Adriano Galliani non ha aperto al momento a una sua cessione. Al Monza, in compenso, piace un centrocampista della Juve che è Fabio Miretti e questo potrebbe aiutare la trattativa. I bianconeri hanno bisogno di vendere perché alle prese con i problemi legati all'indice di liquidità.