Federico Chiesa era assente ieri alla festa della Juventus all'Allianz Stadium. E' in vendita e, come si legge su Tuttosport, pesa a bilancio per poco più di 14 milioni di euro.

Non è facile cederlo. La Roma si è fatta sotto offrendo come contropartita parziale El Shaarawy, ma Chiesa sta riflettendo e il suo agente Fali Ramadani lo sta offrendo in giro per l'Europa, Barcellona compreso. Lo stesso Ramadani è atteso a Roma per parlare col ds giallorosso Ghisolfi di Marc Pubill: difficile non si parli di Chiesa.

L'Inter, dal canto suo, segue l'ex viola con la tentazione di prenderlo a zero, ma non è escluso che se si dovesse arrivare a uno stallo verso la fine della sessione estiva del mercato i nerazzurri non tentino l'assalto.