Quello riguardante Federico Chiesa è un noto complicato da sciogliere per Cristiano Giuntoli e la Juventus. I perché si leggono oggi su Tuttosport: un solo anno di contratto, ingaggio alto, ammortamento residue a bilancio da poco più di 14 milioni e un'esclusione esplicita dalla rosa.

Il numero delle possibili destinazioni, così, si restringe e i potenziali acquirenti giocano d'attesa per provare a prendere Chiesa da svincolato tra un anno o comunque a fine mercato a prezzo stracciato. Il Milan potrebbe aiutare la Juve in tal senso inserendo Saelemaekers in un'ipotetica trattativa, ma l'attaccante bianconero dovrebbe ridursi l'ingaggio, che avrebbe invece voluto rivedere verso l'alto.