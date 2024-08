Federico Chiesa resta ai margini della Juventus e più passano i giorni e più diventa complicato immaginare una nuova squadra entro la fine del mercato per l'azzurro.

Come conferma Tuttosport, Chiesa continua a lavorare alla Continassa con gli elementi considerati ai margini del progetto e la recente inversione di rotta con McKennie può essere letta come ennesimo segnale anche nei suoi confronti: se con l’americano c’è margine per ricucire, con lui proprio no.

Il motivo? Perché è in scadenza di contratto e i discorsi per il prolungamento sono stati interrotti ormai da mesi, visto che Thiago Motta non lo reputa funzionale alla sua idea di calcio. Sullo sfondo gli interessi di Inter, Milan e Roma.