La missione inglese di Piero Ausilio è terminata nella giornata di ieri. Per ora con un "no" da parte del Chelsea ai prestiti di Lukaku e Koulibaly, "ma non è detto - riporta Tuttosport - che nelle prossime settimane l’Inter non riceva le risposte attese (su Lukaku resta grande ottimismo, pensando anche alla forte volontà del belga di rimanere a Milano)".

Nel frattempo l'Inter resta in pole su Frattesi rispetto a Juve, Roma e Milan, ma servono cessioni per fare cassa. Verrà intanto riscattato Acerbi per 4 milioni di euro, non Bellanova a 7 (ma si tenterà di impostare comunque una trattativa). Resterà anche De Vrij con un contratto fino al 2025.