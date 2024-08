Continua il lavoro della coppia Ausilio-Baccin per trovare una squadra ai giocatori in esubero. Tuttosport definisce "un'impresa" trovare una squadra a Correa, che per di più è a un anno dalla scadenza. Va sistemato Satriano dopo il "no" al Brest e va convinto Arnautovic a guardarsi intorno: l'austriaco ha delle offerte dalla Turchia ma le ha sempre respinte.