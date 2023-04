Tuttosport torna oggi sul caso riguardante Romelu Lukaku, insultato dai tifosi della Juventus all'Allianz Stadium durante Juventus-Inter di Coppa Italia e ammonito dall'arbitro Massa per aver rivolto un "muto" ai presenti nella tribuna di fronte. Successivamente il presidente federale Gravina ha graziato il giocatore dell'ammonizione subita, la seconda e quindi quella decisiva per l'espulsione e la squalifica in vista del ritorno.

In un editoriale pubblicato sul quotidiano si leggono quattro proposte per provare a fermare il fenomeno razzista. Innanzitutto "una battaglia a favore dello ius soli sportivo in modo che gli italiani di seconda generazione possano far parte delle Nazionali". Il secondo è "obbligare i club a dotare gli stadi di sistemi video come quelli che hanno consentito (grazie ai filmati messi a disposizione dalla Juventus) di “daspare” i responsabili dei cori di Torino", provvedimento che (si legge) "porterebbe anche alla fine dei provvedimenti a macchia di leopardo: perché Lukaku sì e Kostic no?". Infine i corsi di formazione e di sensibilizzazione ai ragazzi nelle scuole e nei settori giovanili.