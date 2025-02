Su Tuttosport si torna oggi sulla questione della presunta espressione blasfema, finora sempre negata, che Lautaro Martinez avrebbe proferito al termine di Juventus-Inter. La Procura Federale sta continuando a indagare e se si troverà un audio a riprova del fatto, per il Codice di Giustizia Sportiva l'attaccante rischia almeno una giornata di stop.

Non sarà in ogni caso quella di sabato contro il Napoli al Maradona, semmai potrebbe essere il Monza o l'Atalanta. Dall'Inter filtrano però grande tranquillità e fiducia totale in Lautaro, oltre alla convinzione che il procedimento non porterà alla squalifica.