L'avventura londinese di Cesare Casadei è cominciata in modo positivo. Come scrive Tuttosport, il centrocampista ha segnato tre gol in quattro presenze con l'Under 21 del Chelsea. Nell'ultima gara contro il Manchester United è stato espulso per doppia ammonizione, ma in casa Blues sono sempre più convinti "di avere fra le mani un potenziale campione. Tanto che Graham Potter è tenuto costantemente aggiornato sui progressi del trequartista italiano".