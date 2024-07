Sono tanti i giocatori per i quali l'Inter, in prestito o a titolo definitivo, sta trattando la cessione: Tuttosport punta oggi su un focus su tutte queste situazioni. Da Filip Stankovic e Oristanio che andranno al Venezia, il primo in prestito e il secondo per 5 milioni a titolo definitivo, a Zanotti per 2 milioni al Lugano con percentuale sulla futura rivendita, fino a Sebaastiano Esposito che rinnoverà fino al 2026 e andrà in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni a Empoli. Infine Francesco Pio Esposito, conteso da Sampdoria e Spezia.

Ma c'è anche Valentin Carboni, il cui futuro secondo i rumors provenienti dalla Francia sembrava destinato ad essere all'Olympique Marsiglia. In realtà in casa Inter smentiscono di aver trovato un accordo coi francesi: l'idea condivisa con il ragazzo è che dopo la Copa America tornerà a Milano e si ragionerà sul suo futuro.