Antonio Candreva è ancora in cerca di una nuova sistemazione. Trentasette anni, l'ex nerazzurro è retrocesso nella passata stagione con la Salernitana realizzando però sei gol. Come riporta Tuttosport, si sta offrendo alle squadre di Serie A e oggi stuzzica il torino, che potrebbe mettere un freccia in più al suo arco a destra, dove ha perso Bellanova.

Urbano Cairo, Davide Vagnati e Paolo Vanoli ci stanno pensando. Sul tavolo un possibile annuale attorno ai 500.000 euro con una serie di bonus legati a presenze, gol, assist e al piazzamento finale della squadra.