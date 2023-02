In questo momento sono Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez i due giocatori che incarnano la rivalità del Derby di Milano. L'interista, dopo aver lasciato il Milan per passare a parametro zero all’Inter nell’estate 2021, è diventato il bersaglio preferito di cori ostili e insistiti da parte del pubblico rossonero, con i suoi ex compagni (con il francese in prima linea) che non si sono trattenuti durante i festeggiamenti scudetto dello scorso anno. Dopo il 3-0 in Arabia Saudita il turco ha parlato di "karma", ammettendo che quelle celebrazioni del Milan, fatte in quel modo molto discutibile, lo hanno fatto soffrire.