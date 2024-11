Oltre a Josep Martinez, magari da titolare, nella partita contro il Venezia potrebbe esserci l'esordio in questo campionato anche per Tajon Buchanan. Come riporta oggi Tuttosport, il giocatore è abile e arruolabile ed è un'alternativa credibile agli uomini di fascia, considerando anche che Carlos Augusto tornerà dopo la sosta. Inoltre Buchanan ha abilità nell'uno contro uno, opzione che altrimenti in rosa non sarebbe presente.

Il canadese non è in questo momento tra le opzioni per partire domenica dal 1' ma ovviamente per un possibile ingresso a gara in corsa qualora ce ne fosse la possibilità.