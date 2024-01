Tajon Buchanan è atteso a Milano nelle prossime ore, firmerà un quinquennale da 1,5 milioni di euro più bonus. Come spiega Tuttosport, sarà il primo canadese nella storia nerazzurra. Inzaghi lo avrebbe voluto anche prima, ma c'è una questione di slot aerei a cui bisogna sottostare e con queste premesse la convocazione per Inter-Verona appare complicata. Solo venerdì, infatti, il ragazzo svolgerà il primo allenamento.

Buchanan ha giocato l'ultima gara intera lo scorso 26 novembre (vittoria 1-0 contro l'OH Leuven e assist vincente del canadese), per cui servirà rimetterlo in moto, Inzaghi spera di completare il processo di apprendimento per la Supercoppa Italiana.