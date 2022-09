L'argomento di maggiore attualità in casa Inter è ovviamente l'infortunio di Marcelo Brozovic. "Alla scadenza del mese di stop, mancheranno meno di quattro settimane al via del Mondiale in Qatar - spiega Tuttosport -. I calciatori, che partiranno per Doha, saranno guidati dalla massima prudenza in vista dell’appuntamento in Medio Oriente. Nelle partite collocate in quel periodo è fondamentale quella con la Juventus (quella col Bayern è legata ai prossimi risultati)".