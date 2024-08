Oltre a valutare la situazione sul mercato, insieme alla dirigenza, Simone Inzaghi sta lavorando a una soluzione interna per avere un giocatore in più come "braccetto mancino".

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il tecnico sta provando anche Bisseck in quella posizione e da quanto filtra anche con buone risposte: chissà che non lo si veda in uno dei prossimi test pre-campionato sulla corsia mancina.