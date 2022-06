Buone notizie per l'Inter potrebbero arrivare dal mercato della Salernitana. I campani stanno infatti valutando la possiiblità di esercitare il diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro per Federico Bonazzoli. Nel caso in cui dovessero versare la cifra alla Sampdoria, 600mila euro andrebbero all'Inter, che ha il 20% sulla rivendità.