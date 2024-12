Nella partita di oggi contro l'Udinese, Yann Bisseck giocherà come perno centrale. Un esperimento, come riporta Tuttosport, che in realtà p oggi una scelta quasi obbligata. L'ipotesi è che in un futuro non lontano possa andare in quella posizione in pianta stabile.

Bastoni ha le qualità per giocare in quella posizione, lo ha fatto spesso in nazionale, ma spostarlo da dove sta oggi toglierebbe troppo alla manovra. Bisseck è invece una risposta interna in chiave futura, considerando l'età e gli acciacchi di De Vrij e Acerbi. Ci sarà un incrocio a distanza con Bijol che da tempo è nel mirino dell'Inter.