Una rivoluzione. Otto cambi rispetto a Torino, nell'Inter che scenderà in campo stasera con il Benfica. Come riporta Tuttosport, se non è un record poco ci manca.

Una grande occasione per chi finora ha giocato poco, a partire da Audero per il quale l'Inter vanta un diritto di riscatto a 7 milioni di euro. Passando per Bisseck, che sembrava poter andare via a gennaio e invece resterà, e per Klaassen che finora ha giocato solo 72 minuti.