Nei giorni scorsi è stato accostato all'Inter il nome di Reda Belahyane, centrocampista dell'Hellas Verona. Secondo Tuttosport al ragazzo, che si ispira a Kanté e ricorda Jorginho, si sono interessate in molte: Inter, Lazio, Manchester City, Olympique Marsiglia, ma soprattutto il Milan in pressing.

I rossoneri sanno che il Verona non esclude la partenza a gennaio, come ha fatto capire il ds Sogliano.