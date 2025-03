Ha raccolto tantissimi elogi la prova di Alessandro Bastoni a Rotterdam, impiegato come quinto di centrocampo a sinistra con ottimi risultati. Fondamentale, si legge su Tuttosport, è risultata la sua duttilità e la capacità di mettersi al servizio della squadra.

Una prova che ha raccolto elogi da tutti. Nel post-partita da Inzaghi e Lautaro, sui social da Barella dall'ex compagno di squadra Robin Gosens. D'altronde, come evidenzia il quotidiano, se l'Inter ha la difesa meno battuta d'Europa il merito è del sistema di gioco, ma anche degli interpreti.

Forse anche per questo Inzaghi toglie spesso Bastoni negli ultimi 20'-25', puntando a dargli un po' di riposo, ma le statistiche dimostrano come esista un'Inter con e una senza di lui: sono ben sette i gol incassati dopo aver mandato in panchina l'azzurro.