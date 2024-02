Dopo aver allungato in passato i contratti con Calhanoglu e Mkhitaryan, ora all'Inter manca soltanto quello di Nicolò Barella da allungare. E' in scadenza nel 2026, come riporta Tuttosport gli abboccamenti col procuratore ci sono già stati a Riyadh nei giorni della Supercoppa Italiana, ma al momento i nerazzurri non hanno fretta perché prima stanno lavorando sul rinnovo di Lautaro Martinez.

Il file è aperto, si dovrebbe lavorare per un accordo da 7 milioni l'anno fino al 2028 o 2029. Se non ci saranno scossoni, si legge ancora, il prossimo centrocampo dell'Inter avrà anche Zielinski e quindi la possibilità di lottare su tutti i fronti. La dirigenza non intende sacrificare nessuno sul mercato, se non Dumfries per la distanza che c'è tra domanda e offerta sull'argomento rinnovo (i 5 milioni chiesti sono considerati un Everest senza Decreto Crescita).